＜独身義姉の迷惑送迎＞私たち夫婦が「寄生」してる？義母からの厳しい指摘にショック【第5話まんが】
私はレイナ（33歳）。夫のダイチ（32歳）、息子ヒナタ（8歳）、娘ユメ（1歳）と暮らしています。すぐ隣には義両親と独身の義姉ジュリさん（35歳）が住んでいます。ジュリさんはヒナタに物を買い与えたり外食をさせたりと、余計なことばかりします。私がお願いしているのは習い事の行き帰りの送迎だけです。ジュリさんは頼まれたことだけやってくれていたらいいのに……。しかし義母からは「ジュリへの感謝の気持ちがない」と言われてしまいました。
ジュリさんが平気で勝手なことをするのは、実家で自由気ままに暮らしているからだと思います。「姉ちゃんのこと、甘やかさないで早く自立を促した方がいいと思うよ」夫はそう言いました。けれど義母は逆に私たちのことを叱りつけてきます。
ジュリさんは今日も会社から帰宅するとすぐに車を出し、ヒナタをピアノ教室に連れて行きました。そんな状況で私たちの言い分を聞いた義母は、我慢ならなかったようです。「迷惑かけているのはあなたたちの方」と言い放ちました。
義母に言われるまで、ジュリさんが送迎をしてくれるのは当然のことだと思っていました。車のガソリン代やお礼なんて渡したことはありません。「ジュリさんが実家に依存している」のではなく「私たち夫婦がジュリさんに寄生している」と言われて、返す言葉がありませんでした。
私は当たり前のようにジュリさんに送迎をお願いし、運転手のように使っていました。それなのに「独身の義姉が恥ずかしい、早く自立してほしい」だなんて……。そんな偉そうなことを思えるような立場じゃなかったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
