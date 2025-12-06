STARTO ENTERTAINMENTは6日、「カウントダウンダウンコンサート」を実施すると発表した。STARTO社に社名変更後は初開催。3年ぶりの復活となる。SixTONESは、12月31日に千葉県での音楽フェス、NHK「第76回紅白歌合戦」、そしてカウントダウンダウンコンサートに出演が決まっており、大忙しの大みそかとなりそうだ。

同サイトで、「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催のお知らせ」と題し、「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」とカウコン開催を発表。

2022年まで東京ドームで毎年開催していた年末恒例のビッグイベント。旧ジャニーズ事務所の性加害問題の影響で2023年から開催を見送っていた。

SixTONESは、千葉・幕張メッセでの音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に午後4時50分から出演することが決定している。

また、6日にはNHKが大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）にSixTONESが出場することを正式発表。2022年以来、3年ぶり4回目で、6周年メドレーを披露する予定となっている。

紅白でのパフォーマンスを終えたあとにカウコンに出演するとみられ、分刻みのスケジュールをこなす大忙しの2025年最後の日となりそうだ。