なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、オリジナルグッズとクーポンが入った福袋「なか卯の福袋」を12月19日午前10時から発売します。

【画像】「全部欲しい！」 福袋の“中身”を全部見る！

セット内容は、人気メニュー「こだわり卵」をモチーフにした「トートバッグ」「ブランケット」、「なか卯の赤さじ」「お年玉クーポン 3000円分」（200円×15枚。以下、税込み）。価格は3000円です。

トートバッグは、裏地になか卯のロゴとこだわり卵をデザイン。サイズは、縦約28.5センチ、横約34.5センチ、マチ約21センチ。ブランケットも同じくなか卯のロゴとこだわり卵がデザインされていて、サイズは縦約70センチ、横約100センチ。なか卯の赤さじは、店舗でも使用されている赤さじと同デザインのもので、サイズは長さ約20センチです。

お年玉クーポンは、メイン商品1品につき1枚利用可能。有効期間は2026年1月1日から同年7月31日までです。

一部店舗を除く444店舗（12月5日時点）で販売。数量限定のため、なくなり次第終了です。