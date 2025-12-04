声優の早見沙織（34）が、インフルエンザのため、6日に出演を予定していたアニメフェス「Anime X Game Festival 2025」を欠席することが4日、出演アニメ「多聞くん今どっち！？」の公式X（旧ツイッター）で発表された。

「2025年12月6日（土）に開催予定の「Anime X Game Festival 2025」内、「多聞くん今どっち！？」ステージイベントにつきまして、出演を予定しておりました早見沙織さんですが、インフルエンザ罹患のため、本イベントへの出演を見送らせていただくこととなりました」と報告した。

「出演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、直前のご案内となり大変申し訳ございません。何卒ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます」と謝罪。「早見沙織さんの一日も早い回復を、心よりお祈り申し上げます」と、早見へのお見舞いを記した。

波多野翔は予定通り出演する。

「多聞くん今どっち！？」は累計発行部数160万部を超える人気少女漫画のアニメ化で、来年1月から各配信サービスで放送開始予定。早見は、推しに人生をささげる女子高校生の木下うたげの声を担当する。