¡ÚF1¡Û¡È³³¤Ã±ï¡É³ÑÅÄÍµµ£¤¬5ÈÖ¼ê¡ª¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¾å²ó¤Ã¤¿¡¡¥«¥¿¡¼¥ëGP¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª
¡¡¡þF1Âè23Àï¥«¥¿¡¼¥ëGP¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¡Ê2025Ç¯11·î28Æü¡¡¥ë¥µ¥¤¥ë¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ5.419¥¥í¡Ë
¡¡º£µ¨ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï3²óÌÜ¡ÊSQ3¡Ë¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ5ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£º£µ¨¤ÎSQ3¿Ê½Ð¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º½êÂ°¤À¤Ã¤¿Âè2ÀïÃæ¹ñGP°ÊÍè¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬¥³¡¼¥¹¿·¤Î1Ê¬20ÉÃ055¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¹ç¼ó°Ì¤ÎÆ±Î½¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍ½Áª1²óÌÜ¡ÊSQ1¡Ë¤Ï9ÈÖ¼ê¡¢2²óÌÜ¡ÊSQ2¡Ë¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¡£Æ±Î½¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥àº¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì0.286ÉÃ¡¢0.116ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎSQ3¤Ï1Ê¬20ÉÃ519¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢6ÈÖ¼ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ò0.009ÉÃ¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡F1¤ÇÍèµ¨¤Î¥·¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¤ß¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó°Ê³°¤Î·×3ÏÈ¤¬Ì¤Äê¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤ÏÁ°Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¸å¡¢¥«¥¿¡¼¥ëGP½ªÎ»¸å¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£F1»ÄÎ±¤Ø³³¤Ã±ï¤Î³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Ï¡ÈºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡É¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¦¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª½ç°Ì
(£±)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£²)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£³)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£´)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(£µ)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£¶)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£·)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¸)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(£¹)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(10)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
¡ã°Ê²¼SQ2ÇÔÂà¡ä
(11)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(12)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(13)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(14)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(15)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
¡ã°Ê²¼SQ1ÇÔÂà¡ä
(16)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(17)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(18)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(19)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(20)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë