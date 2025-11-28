Æü¸þºä46¾®ºäºÚ½ï¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡ÙÍ§¾ð¤ÈÎø¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¡È¤µ¤æ¤ê¡ÉÌò¤Ç¸«¤»¤¿Á¡ºÙ¤Ê±éµ»
Æü¸þºä46¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¾®ºäºÚ½ï¡£¸½ºßWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season1¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿É½¸½¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¾®ºä¤Ï¡¢2019Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¶²ÉÝ¿Í·Á¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÂêºà¤Ë¡¢¤½¤Î¶¥µ»¤ÎÎ¢¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Æ¥¹¥È¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤¿±Ç²è¡Ø¥Ò¥Î¥Þ¥ë¥½¥¦¥ë¡ÁÉñÂæÎ¢¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ç¤Ï½÷»Ò¹âÀ¸¥Æ¥¹¥È¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ÇÆ£¸¶°Ôµ¬¡Ê¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤Èµö¤µ¤ì¤Ê¤¤Îø¤ò¤¹¤ëºØ±¡¤ÎÃæ¾Ìò¤ò±é¤¸¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£½Ð±éºî¤òÄÌ¤¸¤ÆÃå¼Â¤ËÌò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¸½ºß½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ï¡¢ºéºä°Ë½ï¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò2Éôºî¤Ç´°Á´¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÊÒÁÛ¤¤¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤éÍÉ¤ìÆ°¤¯¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¾®ºä¤¬±é¤¸¤ë¾å¸¶¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¿ÎºÚ»Ò¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Êª¸À¤¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¤¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£¤µ¤æ¤ê¤Ï¿ÎºÚ»Ò¤ÎÎø¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë°ìÊý¡¢¿ÎºÚ»Ò¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯À§±ÊÂç¼ù¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Í§¾ð¤ÈÎø¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤æ¤ê¤ÈÂç¼ù¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤æ¤ê¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÊÖ»ö¤òÊÝÎ±¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ù¤Ë¡¢¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¿ÎºÚ»Ò¤ò¹¥¤¤ÊÂç¼ù¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤°¤é¤¤¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¼ù¤¬¡¢¡Ö²¶¤¬¿ÎºÚ»Ò¤ò¹¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤è¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤µ¤æ¤ê¤ÏÊ£»¨¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö²¿¤½¤ì¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ã¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤º¤ë¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÍÉ¤ì¤ë¿´¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¾®ºä¤Î±éµ»¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ±ºî¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö»ä¼«¿È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä©Àï¤Î°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¡¢¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò2Éôºî¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ºä¡£Í§¾ð¤ÈÎø¤¬¸òºø¤¹¤ëËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®ºä¤¬¾å¸¶¤µ¤æ¤ê¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤È¶¦¤Ë¡¢Èà½÷¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£