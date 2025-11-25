Snow Manの公式Xにて、「Snow Man 1st POP-UP - Report」として、宮舘涼太、阿部亮平、ラウールの3人がバンコク会場を訪問した様子を収めた動画が公開され、ファンを喜ばせている。

【動画】宮舘涼太＆阿部亮平＆ラウール「Snow Man 1st POP-UP - Report」／【画像】宮舘涼太・阿部亮平『Snow Man 1st POP-UP Bangkok』オフショット

■黒スーツで揃えた宮舘涼太＆阿部亮平＆ラウール、上品さとオーラが際立つ

この日の3人は、いずれもブラックを基調としたフォーマルスタイル。

宮舘は、ダブルのブラックジャケットに白シャツを合わせた“ロイヤル感”漂う端正なスタイリング。落ち着いたウェーブヘアが軽やかに揺れ、大人の余裕を感じさせる。

阿部は、胸ポケットやボタンが印象的な黒のセットアップに白シャツを合わせ、クラシカルな装い。知的さと親しみやすさの両方が滲み出ている。

ラウールは、ゆるやかな前髪が揺れるロング寄りのヘアに、スタンドカラー気味の白シャツ×黒ジャケットの端正な装い。

オレンジのカーペットを歩いて登場するところから、堂々と手を合わせてあいさつする場面、3人並んで会見に応じる姿には上品さとオーラが際立つ。

■宮舘涼太＆阿部亮平が会場を巡りながら仲良し全開！

動画では、展示スペースを回る宮舘と阿部もたっぷり収録。ときおり顔を寄せて談笑したりと、自然体の空気があふれている。

阿部が自身のアクリルスタンドを写り込ませて撮影する様子や、阿部が宮舘を撮影する微笑ましいシーン、サインを書く場面も。

「FIND YOUR OSHI」と題された推しメンバーテストコーナーでは、阿部が岩本照、宮舘はなんと“自分”という結果が出て、阿部が爆笑する場面もあった。

動画の締めくくりは、ふたりが並んで笑顔で手を振るカット。ファンからは「スーツの3人王子降臨って感じでかっこよ…」「スタイリング天才」「好きが溢れる」「阿部くんによるあべ活見られて幸」「サイン書いてる時の横顔が美しすぎて一時停止した」「舘様もってる男すぎるw」といった声が寄せられている。

なお、阿部が自身のアクリルスタンドを写り込ませて撮影した写真は、阿部のInstagramで公開されている。ぜひそちらもチェックしよう。

■宮舘涼太『Snow Man 1st POP-UP Bangkok』オフショット

■阿部亮平『Snow Man 1st POP-UP Bangkok』オフショット

Snow Man

