´ßÃ«Íö´Ý¡¢º£¤É¤¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ³è¤Ð¤«¤ê¡×È¯¸À¤ò¼Õºá¡¡º£¸å¤Ï¡Ö¼ç¸ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ê61¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¡Ê58¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¡Ê24¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢È¯¸À¤¬¡È±ê¾å¡É¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Íö´Ý¤ÏÆ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¿å¾¦Çä¤Ã¤Æ·ë¹½¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥¬¥ë¥Ð¡Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤½÷»ÒÂçÀ¸¤Ã¤Æ·ë¹½¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡£º£¤É¤¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥Ñ³è¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MON7A¡Ê¤â¤ó¤¿¡Ë¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ç¸ì¤¬¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íö´Ý¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¼ç¸ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤¬±ê¾å¤·¤Þ¤·¤Æ¡Äµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Íö´Ý¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Î¤»¤¤¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ç¸ì¤ÏÆÃÄê¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£