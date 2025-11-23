¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡ÛÄ®ÅÄ¡¦Æ£Èø¡¡2È¯¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ÈMVPµ±¤¯¡Ö¤¤¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ3¡¼1¿À¸Í¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Á°²ó²¦¼Ô¤Î¿À¸Í¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢Èá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°È¾6Ê¬¤ËFWÆ£ÈøæÆÂÀ¡Ê24¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢FWÁêÇÏÍ¦µª¡Ê28¡Ë¤¬Æ±32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¡£¸åÈ¾¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¿Ø¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î¾¯Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤ÆÌó37Ç¯¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤Ï¶ìÀá¡¢J1¾º³Ê2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¤òºÆ¤ÓÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Æ£Èø¤¬Âç²ñ5ÆÀÅÀ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤ÈÂç²ñMVP¤ËÅö¤¿¤ë¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Î¡ÖSCO¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÖÅÀ¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¼è¤ê²°¤Ï¡¢Á°È¾6Ê¬¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£¸åÈ¾11Ê¬¤Ë¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¹õÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Â¤ò¿¶¤ì¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ëº¸¥ß¥É¥ëÃÆ¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡Âç³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¼¡¤Î»î¹ç¡Ê½à¡¹·è¾¡¡Ë¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£