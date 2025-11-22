極めて良い保存状態で見つかった「スーパーマン」第1巻は1939年に出版された/ForumAuctions/Bournemouth News/Shutterstock

（CNN）米カリフォルニア州の屋根裏で昨年発見された「スーパーマン」の第1巻が競売で912万ドル（約14億3800万円）の値を付け、史上最高額で落札されたコミックとなった。

この「スーパーマン」第1巻はカリフォルニア北部に住む3人兄弟が母親の死後、屋根裏を整理していた際に見つけた。1939年刊行のコミックは段ボールにしまわれていて、古新聞の束に覆われただけの状態だった。

だが、ふたを開けてみると保存状態は非常に良好で、テキサス州ダラスに拠点を置く競売会社ヘリテージ・オークションズは「史上最高評価の1冊」と認定。20日の競売で記録的な額で落札された。当初の販売価格は10セントだった。

ヘリテージ・オークションの声明によれば、匿名の3兄弟は昨年の休暇中、母親の遺品を片付けている際に古いコミックのコレクションを発見した。母親は生前、貴重なコミックのコレクションが手元にあるといつも語っていたが、3人が実際に目にしたことはなかった。

屋根裏では、スーパーマンを世界にお披露目したナショナル・アライド・パブリケーションズの漫画誌「アクション・コミックス」の初期の5冊も見つかった。しかし最も有望だったのは、ナショナル・アライド社がディテクティブ・コミックス社（現在の有名なDCコミックス）に再編後、スーパーマンを初めて単独のコミックに登場させた「スーパーマン」第1巻だった。

亡くなった母親は、大恐慌から第2次世界大戦へ向かう時期に、兄弟と一緒にこれらのコミックを購入した。この兄弟は結婚せず子どももいなかったため、母親の息子たちに譲ることを決めていた。

現在50〜60代の息子3人の末弟は声明で「これは単なるコレクションではない。思い出や家族の証し、過去が思いもよらない形で戻ってくるという証しだ」と述べた。

箱は「屋根裏の奥深く」にしまわれていたが、「年月の流れとともに人生に数々の喪失や変化が訪れた。日々生きることに追われる中で、かつて丁寧に取ってあったコミックの箱は忘れられてしまった。昨年のクリスマスまでは」（息子の声明）

ヘリテージ・オークションズによると、今回のコミックの評価額がこれほど高騰した理由は保存状態の良さだけでなく、DCが最初に印刷した50万部のうちの1冊だったという事情もある。

従来の記録を保持していたのは1938年にスーパーマンを初登場させた漫画誌「アクション・コミックス」の第1号で、ヘリテージ・オークションズの昨年の競売で600万ドルで落札された。

これ以前には、コミック「スーパーマン」第1巻の別の版が2022年に530万ドルで私的に売却され、当時の最高額に輝いていた。

スーパーマンは初登場してからというもの、米国のポップカルチャーで有数の認知度を誇る不朽のキャラクターになり、ヒット映画や書籍、おもちゃ、さらにはガムといった関連商品を生み出してきた。

原文タイトル：‘Superman #1’ copy found in attic becomes most expensive comic ever sold（抄訳）