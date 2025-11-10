手もみセラピストの音琶麗菜氏がひも解く！『【即効で便秘解消】もう下剤に頼らない！たった３分手もみで宿便ドバドバ！40代からの排便コントロール法』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
『【即効で便秘解消】もう下剤に頼らない！たった３分手もみで宿便ドバドバ！40代からの排便コントロール法』――手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで「手を揉むだけで便秘を速攻で解消する手順」を解説した。冒頭で音琶氏は「今から一緒に手のひらを押すと、すぐにトイレに行きたくなるかもしれません」と注意を促し、「この4つの中で一番痛かったところが、便秘の原因になります」とポイントを示している。
解説は4つの反射区を軸に進む。S字結腸、直腸、間脳、卵巣（男性は精巣）の順で、位置の見つけ方と押し方が具体的に示される。S字結腸は左手側にあり、手首のしわから親指2本分上付近を狙う。便秘の主因になりやすい部位として挙げ、親指の角を使ってやや下方向に引っ掛けるように押すコツが語られる。直腸の反射区はその左隣に位置し、朝の忙しさなどで便意を我慢しがちな人に向けて、垂直に「むぎゅっ」と押す感覚を丁寧に伝えている。
自律神経の乱れに関連するケースには、親指の指紋中央（横から見て膨らみの頂点）にある間脳の反射区を案内。人差し指を曲げた先で、親指側から押し付けるように刺激するのがコツだと述べる。押しながら円を描くようにわずかに位置をずらすと外しにくく、痛みの強い点を探し当てやすいという。
生理周期や体調の波に伴う便通の乱れには、手首近くにある卵巣（精巣）の反射区を両手で押す手順が紹介される。目安位置から500円玉大の範囲をとり、痛みの出る点を探しながら親指の腹で垂直に押す。左右差の観察を促しつつ、無理な強圧は避けるよう注意喚起もしている。
押し方のルールはシンプルである。各反射区につき7秒を1回として3～5回、これを1日に3～5セット行う。水分摂取を意識し、老廃物を流すイメージで取り組むことが勧められる。続けても変化が乏しい場合は、水分不足や睡眠不足といった生活習慣にも目を向けるべきだとし、最低でも2週間の継続を提案している。
実演では、圧の方向や指の使い方など、文字では伝わりにくい細部を映像で確認できる。実際の手つきやリズムは動画内で把握できるため、初めてでも再現しやすい構成である。
本編は、下剤に頼らず3分前後で実践できる方法を求める人や、40代以降の排便コントロールを整えたい人にとっても非常に参考になる内容だ。
解説は4つの反射区を軸に進む。S字結腸、直腸、間脳、卵巣（男性は精巣）の順で、位置の見つけ方と押し方が具体的に示される。S字結腸は左手側にあり、手首のしわから親指2本分上付近を狙う。便秘の主因になりやすい部位として挙げ、親指の角を使ってやや下方向に引っ掛けるように押すコツが語られる。直腸の反射区はその左隣に位置し、朝の忙しさなどで便意を我慢しがちな人に向けて、垂直に「むぎゅっ」と押す感覚を丁寧に伝えている。
自律神経の乱れに関連するケースには、親指の指紋中央（横から見て膨らみの頂点）にある間脳の反射区を案内。人差し指を曲げた先で、親指側から押し付けるように刺激するのがコツだと述べる。押しながら円を描くようにわずかに位置をずらすと外しにくく、痛みの強い点を探し当てやすいという。
生理周期や体調の波に伴う便通の乱れには、手首近くにある卵巣（精巣）の反射区を両手で押す手順が紹介される。目安位置から500円玉大の範囲をとり、痛みの出る点を探しながら親指の腹で垂直に押す。左右差の観察を促しつつ、無理な強圧は避けるよう注意喚起もしている。
押し方のルールはシンプルである。各反射区につき7秒を1回として3～5回、これを1日に3～5セット行う。水分摂取を意識し、老廃物を流すイメージで取り組むことが勧められる。続けても変化が乏しい場合は、水分不足や睡眠不足といった生活習慣にも目を向けるべきだとし、最低でも2週間の継続を提案している。
実演では、圧の方向や指の使い方など、文字では伝わりにくい細部を映像で確認できる。実際の手つきやリズムは動画内で把握できるため、初めてでも再現しやすい構成である。
本編は、下剤に頼らず3分前後で実践できる方法を求める人や、40代以降の排便コントロールを整えたい人にとっても非常に参考になる内容だ。
YouTubeの動画内容
関連記事
手もみセラピストの音琶麗菜氏がひも解く！『四十肩・五十肩の症状を軽くする！手もみセラピー』
手もみセラピストの音琶麗菜氏が実演！『知らないと損する！腰痛の治し方！たった３点手をもむだけ！』
手もみセラピストの音琶麗菜氏が伝える！続けやすい基本とコツ『最速最短で！効果が出る押し方を教えます！』
チャンネル情報
手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆