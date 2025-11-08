お笑いコンビ「きしたかの」の高野正成（36）が4日に放送されたTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。銭湯で洗顔中に突然頭を思い切り叩かれたことを振り返った。

今回は人気企画「ハモリ我慢ゲーム」が放送された。「温泉旅館やお風呂にまつわるエピソード」を求められると、「僕、銭湯とか結構好きで。友達と2人で行ってて」と明かした。

その銭湯で「顔を洗ってたら…」と洗顔中に突然「パーンって…頭を誰かに思い切りシバかれて…」と叩かれた。だが、洗顔中だったため鏡で確認することができなかった。

急いで顔の泡を流すと、周囲からは「おぉ〜」と、なぜか安どにも似た声が広がった。状況を理解できなかったため、先に湯船に入っていた友人に「何だったの?今の。叩かれたけど」と何が起こったのかを確認した。

友人からは高野の後ろを歩いていたおじいさんが足を滑らせて、何とかバランスを取ろうとして偶然にも高野の頭を思い切り叩いていたと伝えられた。この“奇跡”にバナナマン、サンドウィッチマンら出演者たちは大爆笑した。

高野は「たまたまだからウケるとかじゃなくて“おぉ〜”みたいになったらしくて」とし、そのおじいさんから謝罪はなかったことを振り返った。