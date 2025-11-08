完璧な証拠→不倫夫には「逃げ場なし」 妻が数週間かけて準備した極秘の“ワナ”【ママリ】

主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と 結婚 し、 専業主婦 に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。夫に対して不倫の疑惑を抱き、夫の職場の人に話しを聞くと、限りなく黒に近いことを確信。さらに、夫の後輩が不倫の証拠集めに全面協力。ですがなぜ、後輩は会社を早退してまで、協力してくれるのでしょう？著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『 公務員 の夫と 修羅場 になった話』をダイジェスト版でごらんください。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

知られざる、夫の会社での裏の顔

夫はパワハラを繰り返し、後輩から恨みを買っていたのです。なぜ、後輩が会社を早退してまで、不倫の証拠集めに協力してくれるのか、やっと理由がわかりスッキリしました。



夫と女性が入って行ったホテルの前で待ち伏せをしていたとき。ついに、動きがあります。

やっと捉えた！決定的な瞬間

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

ホテルからできてきたのは、間違いなく、佳奈の夫でした。助手席には、若い女性の姿が。



几帳面な夫は、不倫の痕跡を残さないため、証拠をつかむまで苦労しました。後輩の協力のおかげで、やっと尻尾をつかむことに成功。

これで終わりじゃない…

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

さっそく、不倫の証拠を夫に突きつけようとした佳奈ですが、なぜか止められてしまいました。「言い逃れできないように」するために、徹底的に追い詰めるようです。



このあと、佳奈と後輩は夫の不倫現場に何度も足を運びます。そして、次々と証拠となる動画と写真を撮影。



この作戦が功を奏します。弁が立つ夫は、1つ目の写真を提示しても動じず、言い訳ばかり。ですが、2つ目・3つ目と証拠を突き出すと、さすがに観念。さらに、「職場にばらす」と追い詰めると、ようやく不倫を認めます。



不倫がバレたあとも、最後まで悪あがきをした夫。佳奈は見切りをつけ、離婚を言い渡します。晴れて自由の身となった佳奈は、自分の幸せのために歩き出します。モラハラ夫に屈せず、最後まで自分の幸せのために闘った佳奈の姿に、勇気をもらえる作品です。





記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）