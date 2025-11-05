【GUのメンズアイテム】が大人女性におすすめ！ 完売前に狙いたい♡「値下げトップス」

今すぐ使えるアイテムが、続々値下げ中の【GU（ジーユー）】。編集部がフォーカスしたのは、見落としがちなメンズトップスです。今回は、クラシカルな雰囲気をまとえるアーガイル柄カーディガンと、スポーティスタイルを楽しめるチルデンセーターをご紹介。ミドル世代も取り入れやすく、一点投入で旬度の高いコーデが完成するかも。お得にGETできるこのチャンスを逃さないで！

主役級！ 大人っぽく着こなせるアーガイル柄カーデ

【GU】「ニットポロカーディガン（アーガイル）」\1,990（税込・セール価格）

クラシカルなムードを放つ、アーガイル柄が目を引くカーディガン。襟付きデザインできちんと感もプラスでき、一点投入で大人に似合うトレンドコーデが完成しそう。自宅で気軽に洗濯できる、マシンウォッシャブル機能付きなのも嬉しいポイントです。

メンズっぽキレイめカジュアルコーデ

GUのスタッフさんは、チノパンやローファーを合わせてメンズライクな着こなしに。アーガイル柄が上品見えするカーディガンを羽織って、大人似合うきれいめカジュアルコーデに仕上げています。ボタンを留めればプルオーバーとして着こなすこともでき、秋冬コーデのバリエーションも広がりそうです。

ゆるっと大人可愛い最旬チルデンセーター

【GU】「コットンチルデンVネックセーター」\1,290（税込・セール価格）

表情豊かなアランケーブル編みと、レトロなライン配色が印象的なセーター。プラスワンで旬のスポーティスタイルやプレッピースタイルを楽しめるセーターは、おしゃれが苦手なミドル世代の強い味方になりそう。「ほどよくゆとりのあるリラックスシルエット」（公式オンラインストアより）で、ゆるっと大人可愛く着こなせそうです。

スタイルアップも狙える冬のワントーンコーデ

スタッフさんは、ナロースカートを合わせてレディな雰囲気に。レトロなライン配色がアクセントになり、ぼんやりしがちなワントーンコーデもメリハリのきいた着こなしに。ブーツも淡色系を選んで色をつなげて。ダークグレーのコートでキリッと引き締めれば、スタイルアップも狙えそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i