コメの先安観が、ますます強まっている。農水省の予測「大量コメ余り」は消費者には朗報だが…迫る米価暴落と生産者大量離農ショックJA全農などでつくる米穀安定供給確保支援機構は6日、向こう3カ月の価格見通しを示す6月分の指数が、前月から4ポイント低い19だったと発表した。指数は50が横ばいで、0に近づくほど米価下落の見方が強まる。今回の19は、2014年8月に並ぶ過去最低水準だ。コメは価格下落が進み、いまや、5キロ