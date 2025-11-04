この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が言い放つ！経済予測より資金設計が命『【S&P500】経済予測は関係ない！暴落しても動じない投資の考え方について徹底解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【S&P500】経済予測は関係ない！暴落しても動じない投資の考え方について徹底解説します！』と題した動画を公開。投資家がつい恐れてしまう“暴落”について、「恐れるべきなのは下落ではなくて、プランニングの失敗です」と切り込んだ。



冒頭、鳥海氏は「多くの人は下落を恐れるが、真に怖いのは“プランニングの失敗”だ」と断じる。2025年4月の急落を例示しつつ、「結局、蓋を開けたら増えていた」と冷静に指摘。1980～2024年のデータから、年内最大下落率の平均は14％、一方で年間騰落率はおおむね12％、さらに1926～2017年の10年保有でプラスとなる確率が94.1％であることを示し、短期の急落と長期の増加が両立する現実を押さえた。



市場が荒れた瞬間に「狼狽売り」してしまうこと自体より、本来投資してはいけない資金まで投じてしまう設計ミスが致命傷になると鳥海氏は強調する。支払い時期が明確な出費（数年内の車購入や旅行代など）を短期の株式運用で賄おうとすれば、支払い時期に相場が崩れて取り崩しを強いられる。逆に、返済期間が長い住宅ローンのような分割返済が可能な支払いは、増えた分を柔軟に充当しやすい。支出の性質によって「投資に回せる資金」を線引きする発想が欠かせない。



加えて、好調相場が続いた直近3年の感覚に引きずられ、「毎年10～15％は増えるはず」と思い込む慢心も危うい。生活防衛資金は給与の6～24ヶ月分を現金で確保し、数百万円規模の近い支出は時期と金額を洗い出す。ローン可否や一括・分割の条件を確認し、投資と現金の役割を明確に分ける。これらを押さえていれば、経済予測がどう転んでも投資は継続することができる。



結論は明快だ。相場の先読みで勝つのではない。計画の精度で負けを防ぐのである。2025年も2026年も、積立と長期保有を粛々と続ける。そのために必要なのは、市場の雑音ではなく、自分の収入・支出・支払い時期を軸にした揺るがないプランニングだ。



今回の動画は、下落局面でも投資を続けたい人や資金計画を見直したい人にとっても非常に参考になる内容である。