韓国ボーイズグループ「BIGBANG（ビッグバン）」のメンバーG−DRAGON（ジードラゴン）が、アジア太平洋経済協力体（APEC）にグルーブで包む。

G−DRAGONは31日午後、慶州（キョンジュ）ラハンホテル大宴会場で開かれるAPEC歓迎晩餐会のステージに立つ。この晩餐会には21カ国・地域の首脳とハイレベル関係者が出席し、G−DRAGONはK−POPアーティストの中で唯一の出演者となる。

G−DRAGONは今年7月、APEC首脳会議の広報大使に任命された。ワールドツアー「WEVERMENSCH」の日程で多忙な中でも時間を割き、APEC広報映像に出演するなど情熱を見せた。現在、この出演映像は再生回数1700万回を超え、大きな話題を呼んでいる。

APEC首脳会議準備企画団は「世界的な影響力を持つG−DRAGONは、APECが掲げる“連結”と“持続可能性”という価値を国内外に力強く伝えることができる最適の人物だと考え、広報大使に任命した。歓迎晩餐会でも卓越したパフォーマンスを見せてくれるものと期待している」と明らかにした。