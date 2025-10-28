Àîºê¡¢À¸ÅÌ400¿Í¸Ä¿Í¾ðÊóÊ¶¼º¡¡40Âå¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤¬¿ì¤Ã¤Æ¿²¹þ¤à
¡¡Àîºê»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢»ÔÎ©Ãæ¸¶Ãæ¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¶µ°÷¤¬¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÏ©¾å¤Ç¿²¹þ¤ß¡¢À¸ÅÌÌó400¿ÍÊ¬¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊ¶¼º¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ°÷¤Ï10ÆüÌë¤«¤éÆ±Î½¤Èµï¼ò²°¤Ç°û¼ò¤·¡¢11Æü¸áÁ°2»þ²á¤®¤ËÆ±Î½¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤ËÆ»Ï©ÏÆ¤Ç¿²¹þ¤ó¤À¡£¸áÁ°3»þ²á¤®¤Ë·Ù»¡´±¤Ëµ¯¤³¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤äUSB¥á¥â¥ê¡¼¡¢»æ¤Î½ñÎà¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¶¼º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î½ê¸«¤äÉ¾²Á¡¢Éô³èÆ°¤ÎÌ¾Êí¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¡¢Á°Ç¤¤ÎÆüµÈÃæ¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ä¤Ù1700·ï°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£