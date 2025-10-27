松屋「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」が今だけ割引価格に！ とろりとした半熟たまごとソースがたまらない逸品
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、松屋「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」の魅力は？
定番の牛めしにたっぷりの青ネギとコチュジャンベースの旨辛タレ、とろりとした半熟玉子を組み合わせた人気メニュー。シャキシャキ食感のネギとピリ辛タレが牛肉の甘辛さを引き立て、玉子を絡めることでまろやかな味わいに変化します。
(文:All About ニュース編集部)
松屋「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」が今だけ特別な価格で買える！松屋「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」が、30円引きで購入できるクーポンがLINEで配信中。有効期限は12月31日までとなっています。
