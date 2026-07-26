X（旧Twitter）は、「X 公式サポート」を装った詐欺に注意を呼びかけている。 Xチャット（DM）上に、「あなたのアカウントが不正利用されています」「あなたのアカウントが停止される可能性があります」といった文言が送られ、外部のメッセージアプリへ誘導して金銭を要求するという。 この際、偽造したメールのスクリーンショット使用や、「X Trust＆Safety」などのブランド悪用、従業員