『七人の侍』【新4Kリマスター版】に反響、初日3日間で7500人超を動員 11月6日まで期間限定上映
「もう一度スクリーンで観たい映画」をテーマに選出された作品を映画館で上映する企画「午前十時の映画祭」。4月4日から全国66劇場で開催中の「午前十時の映画祭15」では、10月17日から黒澤明監督の代表作『七人の侍』【新4Kリマスター版】の上映がスタートした。
【画像】カンヌ国際映画祭版ポスタービジュアル
本作は、同映画祭で寄せられた「上映してほしい日本映画」リクエストの第1位に選ばれた人気作。今回の上映は、従来よりも高画質・高音質で新たにリマスターされた【新4Kリマスター版】の初一般公開となった。
公開初日から3日間（10月17日〜19日）で全国66館にて7566人を動員し、これまで同映画祭の歴代トップだった『羊たちの沈黙』『砂の器』カップリング上映の5024人を大きく上回る150.6％を記録した。
また今回は、より多くの観客が鑑賞できるよう、全66劇場のうち31館で午前の定例上映に加えて午後・夜の「プラス1上映」を実施。SNSや映画レビューサイト「Filmarks」には、「今まで敷居が高すぎて観ていなかったが、新4Kリマスター版ということで鑑賞。あまりの面白さに時間を忘れた」「初めてスクリーンで鑑賞！クリアな音声と大画面での極上娯楽体験」「70年前の作品とは思えない、熱量がすごい」「なんでこれこんなに面白いんだ！」などの投稿が寄せられている。
上映初日には満席の劇場で拍手が起こるなど熱気に包まれ、観客からは「今まで観てこなかったことを後悔した」「もう一度映画館で観たい」といった声も。SNSでの口コミを通じて、今後さらに動員が伸びることが期待される。『七人の侍』【新4Kリマスター版】は、全国66劇場で11月6日まで限定上映。
