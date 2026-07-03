映画『ムカデ人間』4Kリマスター版（8月21日よりリバイバル上映）より美しく、よりクリアになった画面写真（C）2009 SIX ENTERTAINMENTオリコンニュース

『ムカデ人間』が4Kリマスターで15年ぶりにスクリーン復活

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 映画『ムカデ人間』が日本初公開15周年を記念し4Kリバイバル上映される
  • 日本の映像ラボImagica EMSがAI技術で4Kリマスター化を担当したとのこと
  • 若本規夫のナレーションも復活し、8月21日から劇場スクリーンに帰ってくる
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