スポニチスポニチアネックス

侍ジャパン大学日本代表 韓国大学代表に7回コールドで開幕戦

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ワールド・カレッジ選手権で侍ジャパン韓国を10対0で下した
  • 鈴木泰成が14奪三振を記録し「野球人生で一番の数」と振り返った
  • 榊原七斗が5打数5安打4打点の大活躍で次戦は13日に米国と対戦
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「豊臣兄弟！」で信長の最期を演じた小栗旬がコメント、光秀への「お前じゃない」はアドリブ
  2. 2. ハーランド スタバ片手に銀ブラ
  3. 3. プリウス「売れ行き半減」の背景
  4. 4. 橋本愛は佐藤二朗より事態深刻?
  5. 5. 翻訳者「AIに映画字幕は無理」
  6. 6. 腎臓が…子宮頸がん治療の代償
  7. 7. W杯 イングランド4強も不協和音
  8. 8. 『アニサマ』初の西日本エリアで開催決定！福岡で来年3月　例年の夏季・関東圏開催に加えて実施
  9. 9. 被害者が「自ら唇を縫っていた」
  10. 10. ビールの売り子が語る「舞台裏」
  1. 11. 元消防庁長官 登山中に倒れ死亡
  2. 12. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  3. 13. 交際相手を複数回殴り殺害したか
  4. 14. 「早く死んで」凄絶な祖母の介護
  5. 15. 友達にしてはいけない人の特徴
  6. 16. 有吉 いつかMCをやりたい番組
  7. 17. 長男の妻から届いた「荷物」戦慄
  8. 18. バレー日本女子、大逆転！涙、涙の決勝R進出　0―2からポーランド撃破　和田が2戦連続両軍最多27点
  9. 19. FIFA会長の発言にファン困惑
  10. 20. 丸山桂里奈 もう1回独身したい
  1. 1. 腎臓が…子宮頸がん治療の代償
  2. 2. 被害者が「自ら唇を縫っていた」
  3. 3. 元消防庁長官 登山中に倒れ死亡
  4. 4. 交際相手を複数回殴り殺害したか
  5. 5. 「早く死んで」凄絶な祖母の介護
  6. 6. 友達にしてはいけない人の特徴
  7. 7. 長男の妻から届いた「荷物」戦慄
  8. 8. 韓国人が語る日本語の「地雷」
  9. 9. 東山動植物園 マヌルネコ3頭別れ
  10. 10. 10代女性に性的暴行か 男を逮捕
  1. 11. 自転車運転の女性（40）が大型トラックにひかれ死亡　トラック運転手を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕　自転車チャイルドシートに同乗の6歳娘は軽傷　埼玉・草加市
  2. 12. 女性警官の骨を折ったか 男逮捕
  3. 13. 学校で私服洗濯した教員の評判
  4. 14. 祖母を在宅介護 直面した現実
  5. 15. さい銭箱泥棒 張り込み中に逮捕
  6. 16. 死亡ひき逃げ事件で26歳男を逮捕
  7. 17. 福岡で38度超え「溶けそう」
  8. 18. 元刑事分析 唇を縫う女の異常性
  9. 19. 水上バイクから3人転落 16歳不明
  10. 20. ハムスター20匹超殺したか 逮捕
  1. 1. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  2. 2. 昭和41年の50円玉→2万円超 なぜ
  3. 3. ともにれいわ離党 大石氏に批判
  4. 4. いつも舐められる…対策を伝授
  5. 5. 声優復帰「死亡」の検索結果も
  6. 6. もはや赤の他人? 旧宮家に驚き
  7. 7. 介護施設に入れるのは親不幸?
  8. 8. 口縫い女 周囲危惧した「洗脳」
  9. 9. セクハラ辞職の前田川市長が敗北　新人浦野氏が初当選、福岡
  10. 10. マンジャロで38kgに 語る後遺症
  1. 11. 扇風機の羽根あり・なし 違いは
  2. 12. 麻生太郎氏が「皇室典範」改正を急ぐ理由は…“日本会議の30年の集い”に間に合わせたいから
  3. 13. 埼玉・東松山市長選挙、新人の前県議・松坂喜浩氏が初当選…投票率４４・５１％
  4. 14. SUUMOおとり広告多いの噂 真相は
  5. 15. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  6. 16. 高額療養費 改正の恩恵と負担増
  7. 17. ヨドバシに排泄物? 法的責任は
  8. 18. れいわの党名変更 身内は知らず
  9. 19. 高市首相に“もう1つの爆弾”「副首都法案」炸裂の可能性 会期延長なら疑惑追及&身内疲弊のWパンチ
  10. 20. 神奈川・山北町長選、元町議の石田照子氏が初当選　町政初の女性町長に、一騎打ち制す　投票率は過去最低
  1. 1. カナダで銃撃戦か 6人撃たれる
  2. 2. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
  3. 3. 韓国 青年54万人が孤立する社会
  4. 4. イラン 米イスラエルに必ず復讐
  5. 5. イラン 米軍施設に弾道ミサイル
  6. 6. ホルムズ海峡を封鎖へ イラン
  7. 7. イラン ホルムズ海峡を封鎖宣言
  8. 8. 米軍 イランへ今週3度目攻撃
  9. 9. 英元下院議員殺害 28歳男を拘束
  10. 10. 台風9号 中国上陸で250万人避難
  1. 11. パテル長官 記者捜査をWHで指揮
  2. 12. XBOXゲーマー MSを提訴し勝訴
  3. 13. 息子の手を離さなかった俳優ヒョンビン…『愛の不時着』夫婦、米ディズニーでの目撃談
  4. 14. 【海外発！Breaking News】「ゲイにチップはあげない」女性客がウエイターにメッセージを残す（米）
  5. 15. 西岸でCNN記者 入植者に追われ
  6. 16. イスラエル総選挙10月27日実施と報道
  7. 17. 娘2人乗せ泥酔運転 韓国女に実刑
  8. 18. イラン ホルムズ封鎖し船舶攻撃
  9. 19. AppleがOpenAIを秘密侵害で提訴
  10. 20. 涼を呼ぶ伝統織物「栄昌夏布」の今　中国重慶市
  1. 1. 警察官は「年収が高い」のか
  2. 2. 父が1日中エアコン 電気代の実態
  3. 3. 孫10万円を毎年渡す 税の扱いは
  4. 4. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
  5. 5. ハローマックが「消えた」理由
  6. 6. 楽天など還元改悪 確認すべき点
  7. 7. アシックスのシューズが47％OFF
  8. 8. 特定口座 社保料への影響と対策
  9. 9. 配当株 高値圏での買い方を解説
  10. 10. 大手仲介の囲い込み 売主が自衛
  1. 11. 刺さる叱り方 子は後に慶應合格
  2. 12. 全東信破産 連鎖倒産の仕組み
  3. 13. 昔ばなしで頭がいい子が育つ理由
  4. 14. アニメ制作AI化 ベテランの覚悟
  5. 15. 中国BYD 軽EV「ラッコ」で勝負へ
  6. 16. ワークマン 快進撃の裏側語った
  7. 17. 変動金利 上昇局面で固定が浮上
  8. 18. ちいかわ映画 特典巡り議論白熱
  9. 19. 見守り強化 防犯カメラが56％OFF
  10. 20. 【配達員密着】「届かないイーツになっとる」安すぎるUber報酬で遅配発生？ロケットナウだけで1万円稼いだ休日
  1. 1. プレステ5本体がAmazonでSALEに
  2. 2. Prime Dayで爆売れのガジェット
  3. 3. GARMIN（ガーミン）が最大27%OFF
  4. 4. Amazon 40％OFF以上の即ポチ商品
  5. 5. Apple製品がAmazonで最大26%OFF
  6. 6. UNDER ARMOURがAmazonで半額に
  7. 7. Amazonでカー用品が最大49％オフ
  8. 8. 「FAMIMA PARK AZABUDAI」オープン / 冷房・除湿・送風の1台3役「simplus スポットクーラー」【まとめ記事】
  9. 9. 冷凍ボトルも 飲料が最大57%OFF
  10. 10. モスバーガー夏の新商品発表会 / 屋台グルメが楽しめる『牛角の夏祭り』を開催へ【まとめ記事】
  1. 11. これが彼らのやったこと。　『ヘンリー』ほか、実在の連続殺人鬼を描いた“非情”映画が連続公開　日本初公開作も［ホラー通信］
  2. 12. ビジネス書作家が指摘する「AIバブルは弾けない」理由 クリエイティブ現場の知られざる背景
  3. 13. TAKEO KIKUCHIが最大60%OFFに
  4. 14. [石川温の「スマホ業界 Watch」]ドコモが仕掛ける金融の反転攻勢、脳裏をよぎる“5つの不安”
  5. 15. セールでApple製品が最大26％OFF
  6. 16. レビュー4.5以上 Amazonの神商品
  7. 17. 人気モデルが軽量化＆ノイキャン性能も大幅に強化されたAnkerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore P42i」レビュー
  8. 18. 幼女を犬から救う猫の動画「ご主人様に何をするニャ〜！」
  9. 19. Mozillaが技術ドキュメントを検索したり解説したりするAI機能を提供開始、ただし機能の一部は一時停止に
  10. 20. ひろゆき氏の発言に「許さない」
  1. 1. ハーランド スタバ片手に銀ブラ
  2. 2. W杯 イングランド4強も不協和音
  3. 3. バレー日本女子、大逆転！涙、涙の決勝R進出　0―2からポーランド撃破　和田が2戦連続両軍最多27点
  4. 4. FIFA会長の発言にファン困惑
  5. 5. バレー女子 日本が劇的逆転勝利
  6. 6. 佐々木麟太郎 ドラフト持ち越し
  7. 7. 世界ランク上位4チーム準決勝へ
  8. 8. 小田凱人 ウィンブルドン連覇
  9. 9. 巨人・田中 投げさせて下さい
  10. 10. 武豊が通算5000勝到達 場内歓声
  1. 11. W杯 出場国を64チームへ拡大へ
  2. 12. サッカーW杯2026 ベスト4が決定
  3. 13. W杯「メッシ結果残しすぎ」称賛
  4. 14. 山梨学院4-0 無失策で波乱演出
  5. 15. エンボロ退場 VAR介入で議論に
  6. 16. ドルトムント、18歳ギリシャ代表MFと個人合意…昨季3G18Aの新鋭にゲンクは64億円要求
  7. 17. 浦和 柴戸海との契約解除を発表
  8. 18. 恋人着用の写真に「美しい」
  9. 19. プロ初勝利 工藤泰成の父が手記
  10. 20. 海外優勝逃した岩井明愛 存在感
  1. 1. 「豊臣兄弟！」で信長の最期を演じた小栗旬がコメント、光秀への「お前じゃない」はアドリブ
  2. 2. 橋本愛は佐藤二朗より事態深刻?
  3. 3. 翻訳者「AIに映画字幕は無理」
  4. 4. 『アニサマ』初の西日本エリアで開催決定！福岡で来年3月　例年の夏季・関東圏開催に加えて実施
  5. 5. 有吉 いつかMCをやりたい番組
  6. 6. 丸山桂里奈 もう1回独身したい
  7. 7. アントニー テロリストと誤解
  8. 8. T.M.Revolution、『鷹祭 SUMMER BOOST』大トリで圧巻パフォ　話題沸騰中の「HOT LIMIT」でチームに勢い「ホークス的にもオールオッケー！」
  9. 9. ヒカキン「新カップ麺」を発表
  10. 10. 名古屋は美味い店ない 投稿謝罪
  1. 11. 豊臣兄弟 元乃木坂がサプライズ
  2. 12. 57年前の少女 未来を言い当てる
  3. 13. 渡部 告知も一部ファンから批判
  4. 14. 病院の口コミは信用できるのか
  5. 15. VIVANT 初回放送直前に生特番
  6. 16. 消えたイケメン俳優の豪邸に衝撃
  7. 17. 山里「木曜は日テレに泊まる」
  8. 18. 西川貴教 HOT LIMITが急上昇1位
  9. 19. 「愛子天皇」実現は風前の灯火？
  10. 20. 佐藤二朗の当てつけ投稿に指摘
  1. 1. 【髪型】ミディアムストレートは女性の味方！男ウケ抜群
  2. 2. デカ目見えするアイシャドウ
  3. 3. 47歳で自然妊娠 感じた「変化」
  4. 4. 優樹菜 死んだ愛犬巡り批判続出
  5. 5. コンビニ3社 さば味噌煮を比較
  6. 6. そんな引き出しあったの?! 男の欲情を高める【大人なキス】
  7. 7. 車いす用ドレスに込められた工夫
  8. 8. もしかして虐待…？ 児相に通報？どうしたらいいかわからない！／娘の友だちは放置子?（7）
  9. 9. 日々のケアが長持ちの秘訣！畳をきれいに保つ掃除の仕方
  10. 10. アパレルバイト 手柄を横取り?
  1. 11. ロイズのコーヒー香る新作チョコ登場♪豆乳と楽しむ大人の限定スイーツ
  2. 12. 宮城の食材が大集合。ハイクオリティな【仙台国際ホテル】のご当地朝食ビュッフェ
  3. 13. 13歳年下夫と妊活で…現実に直面
  4. 14. 不倫夫を恨み続け苦しい…解決法
  5. 15. 母の介護に、父の世話…「ずっと入院してくれたら」と考えてしまう自分が怖い【“生きづまる”私たち〜ゆうこの重荷】（3）
  6. 16. 【Golden Bear】ハリー･ポッターと初のコラボ!グラフィックTシャツを発売♪
  7. 17. アンナ 抗がん剤の副作用を告白
  8. 18. 小林麻耶が子ども諦めた衝撃理由
  9. 19. 【TDL】イースターエッグのキャラたちが超かわいい! 自分だけオリジナルが作れる「エッグケースアクセサリー」
  10. 20. 「実は、奥さんとずっとレス…」美人妻を持つ、33歳医者の衝撃告白。エリート夫婦の実態とは

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得