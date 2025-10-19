《まずKPOPアイドルが出る様なショーではないし、海外でも想定通りの猛批判で本人達も可哀想だし運営側まじどうしたん》

【写真】「ほぼバーレスク」ファンも衝撃、“谷間強調”衣装を着るTWICEのツウィ

《ほぼ、バーレスクです》

《いつからこんな路線に、、、、》

《露出するのも素敵だけど、品のある衣装着てほしいな…泣》

というTWICEファンからの批判的な声が集まった理由は、10月15日（現地時間）、ニューヨークで行われた「ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー」でのメンバーの衣装が過激すぎるからだ。

TWICEが参加したファッションイベント

この米国ファッションブランドのイベントには、TWICEからジヒョ、ナヨン、モモ、ツウィの4人が参加。

「『ヴィクトリアズ・シークレット』のプッシュアップブラを身につけ、胸元が大胆に開いているだけでなく、谷間を強調しています。また、マイクロミニスカートやショートパンツを合わせているので、上も下も露出が多い衣装です」(芸能ライター)

一方、肯定的な意見もあった。

《ヴィクトリアズ・シークレットなんやからこれが王道でしょう！素晴らしいよ！》《スタイルええんやし、大人の魅力もあるんやからそれを武器というかパフォーマンスで出してもええやろ》

しかし、メンバーの中でも特に清楚なイメージが高いツウィの、谷間を大きく出した衣装にファンは衝撃を受けた。

《7年ツウィペン（編集部注・ファン）してんだけどこれ見た瞬間悲しくなったなぜか》

《ツウィなんか最年少なのに1番布少ないのはさすがに可哀想》

「セクシーな魅力もあるモモさんやジヒョさんは過去にも胸を強調した衣装を着ていましたが、清純派のツウィさんがこのような大胆な衣装を着るのにファンが困惑するのも無理はありません。

TWICEは近年、露出の多い衣装も多いですが、デビュー曲の『Like OOH-AHH』や『TT』、『Candy Pop』といった可愛らしい曲と衣装のころから知っている人たちは、いくら下着ブランドのイベントでも今回はさすがにやりすぎだと感じる人も多いようです」(芸能ライター)

今回のステージ上で、どこか暗い表情にも見えたツウィ。

ガールズグループの布面積の少ない衣装に批判も集まる昨今、アイドル本人たちの意思を尊重した衣装が着られるような環境であってほしいものだ。