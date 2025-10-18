首相指名選挙が21日に迫るなか、自民党と日本維新の会による連立協議が山場を迎えています。こうしたなか、維新が連立の絶対条件とする国会議員定数の削減について、自民党は大筋で受け入れる方向で最終調整に入りました。

■「国会議員定数の削減」吉村代表は強気の姿勢

17日夜、「news zero」は国民民主党の玉木代表を直撃しました。

――議員定数の削減について受け入れる考えですか？

国民民主党 玉木代表

「自民党と日本維新の会が議員定数の削減でまとまると、臨時国会で法案だすなら我々は賛成します。早く物価高騰対策・経済対策に議論の中心をうつしたいと思うので、その意味では協力していきたいと思います」

日本維新の会が自民党との連立の絶対条件として掲げる「国会議員定数の削減」。カギを握る維新の吉村代表は――

日本維新の会 吉村代表

「大切なものは、議員定数の削減だと思う。最初、今年の12月までの臨時国会で、大幅議員定数の削減やりきるべき」

強気な姿勢を示す吉村代表。国会議員全体でおよそ1割、50人を減らすことを主張しています。

日本維新の会 吉村代表

「維新の会の原点として、まず議員定数の削減というのを（大阪で）実際にやった。政治家自身の改革が出発点だと思う。議員定数の削減。国会議員の定数大幅削減は、難しいがやるべきだと思う」

■自民党内から反発の声も 立憲・野田代表「乱暴なやり方」

自民党はこの条件を受け入れるのでしょうか。17日午後3時すぎ2度目の連立協議が行われました。協議後、維新の藤田共同代表は笑みを浮かべていました。

日本維新の会 藤田共同代表

「今回の協議について、大きく前進したものと両者で受け止めている」

ただ…

日本維新の会 藤田共同代表

「合意というところで確約できる状態には至っていない」

議員定数の削減はいわば“議員のリストラ”。この高いハードルに反発の声が上がっています。

自民党内

「急すぎる話だ」

「自民・維新でいきなり定数削減は論外」

立憲民主党の野田代表は「臨時国会中に定数削減の数十単位、国会議員の1割削減というのはあまりにも乱暴なやり方」と述べました。

今回の自民と維新の連立協議では、「企業・団体献金の廃止」が一番の焦点になっているため、野党幹部からは、「自民党が一番嫌がる『企業・団体献金』の問題から目線を『議員定数削減』にそらすための戦略だろう」との指摘も出ています。

協議後、BS日テレの「深層NEWS」に出演した藤田共同代表は、なぜいま議員定数の削減を強く打ち出したのかという質問に――

日本維新の会 藤田共同代表

「政治改革には2つの積み残しがある。『企業･団体献金の廃止』『議員定数の削減』ずっとこの2つを訴えてきた」

■玉木首相は幻に…自民「議員定数削減」大筋で受け入れの方向で最終調整

そして自民と維新の連立協議に新たな動きがありました。

複数の関係者によれば、自民党は「国会議員定数の削減」を大筋で受け入れる方針で、最終調整に入ったことが新たに分かりました。詳細については、協議中で、両党は、週末も交渉を続けるということです。

高市首相の誕生が現実味を帯びてきました。一方、立憲、維新、国民民主で行っていた、首相指名選挙に向けた協議については…

日本維新の会 藤田共同代表

「（首相指名選挙で）野党側の玉木代表、野田代表の名前を書く形での連携は難しい。一区切りとさせていただきたいという旨をお願いした」

玉木首相は幻となりそうです。

10月18日（土）午前0時5分（金曜深夜）放送『news zero』より