¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¤¹¤´¤Ã¡¡£ØÁûÁ³¡Ö¤µ¤¹¤¬½¡ÃË¤µ¤ó¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡×ÅÞ¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ÎÎëÌÚµ®»ÒµÄ°÷¡¡¹ó¤¤¥»¥¯¥Ï¥éÃæ½ý¤ò¸ø³«·âÂà¡ÖÌÐÌÚÉÒ½¼¤Ï¤¢¤¡¸«¤¨¤Æ¡ª¡ª¡×¡¡Åö³º¥¢¥«¾Ã¤¨¢ª¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤éÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛÂÎÀ©¤Ç¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡¢ÎëÌÚµ®»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬£±£´Æü¡¢£Ø¡Ê¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥éÅª¤ÊÇÍëÊ»¨¸À¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¸ø³«¤·¡¢Åê¹Æ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤ÏÎëÌÚ½¡ÃË»²±¡µÄ°÷¤Ç¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤ò¥Ü¥¹¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÈðëîÃæ½ý¤¬µ¤µ¤ì¡ÖÌÐÌÚÉÒ½¼¤ËÂÎÇä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÈ¿±þ¤·¡¢µ®»ÒµÄ°÷¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥·¥ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÅê¹Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹Á°¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬Æ¿Ì¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤È¤âÀ¤´Ö¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤«ÈÝ¤«¡¢°ìÅÙ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤«¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ì¤È¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¤Ï¤¢¤¡¸«¤¨¤ÆÌÌ¿©¤¤¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Î®ÀÐ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ²á¤®¤Æ¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£Æ¬¤Î²óÅ¾Â®¤¤¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡£¹Êó¤ÎÉ¾È½¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÎ®ÀÐ½¡ÃË¤µ¤ó¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤¦¤ï¤Æ¤Ç¤¹¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ã¤¹¤È¡¢µ®»ÒµÄ°÷¤Ï¡ÖÈðëîÃæ½ý¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡Ø»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤éÅê¹Æ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤í¤·¤¤¤«¤È¡£ÅÞ¤Î¹Êó¶¯²½¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¹ÊóËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£