【スタバ新作】猫耳チョコ付きの「アサイー ベリー フラペチーノ」を実食！ “赤×黒”の正体は……!?
10月10日にスターバックスから発売された新作の「アサイー ベリー フラペチーノ」。
カチューシャのような猫耳チョコレートがトップに飾られ、まるで魔女を思わせるような赤×黒のダークカラーがおしゃれな見た目です。
色の正体は「アサイーベリー×ブラックショコラソース」。大人気の「アサイー」が入っているフラペチーノはどんな味なのでしょうか？
まずはトップに飾られた猫耳チョコレートをパクリと口に含み、アサイー部分のみを飲んでみると、とても爽やかな味わい！ いちごの味にも似ていますが、より甘みが少なく酸味が強い印象です。また、シャリシャリとした氷と一緒に口に飛び込んでくるのが、隠し味の「ブラッククランチ」。カリカリとしたクランチの歯ざわりが良いアクセントとなり、楽しさを与えてくれます。
ホイップクリームとブラックショコラソースを混ぜてみると、アサイーだけで飲むよりも少しまろやかな印象。ただ、アサイーの酸味が強いので甘くなりすぎず、混ぜた後でもさっぱりと飲むことができました。
実際に食べてみると、意外にもデニッシュ部分は甘味が控えめな印象で、軽食にできそうなほど軽やかな味わい。お店のスタッフさんが温めてくれたので、表面はサクッと軽くさっぱり食べることができました。皆さんもぜひ、新作フラペチーノと一緒に試してみてくださいね！
DATA
「アサイー ベリー フラペチーノ」
店内利用の場合 730円
持ち帰りの場合 717円
販売期間：2025年10月10日〜
「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」
店内利用の場合 350円
持ち帰りの場合 344円
(文:栗原 なお)
大人気のアサイー。ブラックショコラソースとの相性は？アサイーはヤシ科植物で、その紫色の実にはポリフェノールや鉄分、カルシウムなどが含まれていることから、その栄養価の高さで「スーパーフード」として世界中から注目されています。
ぴったりのサイドスイーツは「ハロウィンチョコ＆ベリーデニッシュ」今回の「アサイー ベリー フラペチーノ」にぴったりのサイドスイーツは、「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」。黒と赤の組み合わせのデニッシュがハロウィンのイメージにぴったりです。
