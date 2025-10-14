毎年インパクトのある見た目で驚きと楽しみを与えてくれる、スターバックスの新作ビバレッジ。猫耳チョコレートがかわいい「アサイー ベリー フラペチーノ」が新登場！ 早速実食しました。

写真拡大 (全4枚)

10月10日にスターバックスから発売された新作の「アサイー ベリー フラペチーノ」。

カチューシャのような猫耳チョコレートがトップに飾られ、まるで魔女を思わせるような赤×黒のダークカラーがおしゃれな見た目です。

色の正体は「アサイーベリー×ブラックショコラソース」。大人気の「アサイー」が入っているフラペチーノはどんな味なのでしょうか？

大人気のアサイー。ブラックショコラソースとの相性は？

アサイーはヤシ科植物で、その紫色の実にはポリフェノールや鉄分、カルシウムなどが含まれていることから、その栄養価の高さで「スーパーフード」として世界中から注目されています。

まずはトップに飾られた猫耳チョコレートをパクリと口に含み、アサイー部分のみを飲んでみると、とても爽やかな味わい！ いちごの味にも似ていますが、より甘みが少なく酸味が強い印象です。また、シャリシャリとした氷と一緒に口に飛び込んでくるのが、隠し味の「ブラッククランチ」。カリカリとしたクランチの歯ざわりが良いアクセントとなり、楽しさを与えてくれます。

ホイップクリームとブラックショコラソースを混ぜてみると、アサイーだけで飲むよりも少しまろやかな印象。ただ、アサイーの酸味が強いので甘くなりすぎず、混ぜた後でもさっぱりと飲むことができました。

ぴったりのサイドスイーツは「ハロウィンチョコ＆ベリーデニッシュ」

今回の「アサイー ベリー フラペチーノ」にぴったりのサイドスイーツは、「ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」。黒と赤の組み合わせのデニッシュがハロウィンのイメージにぴったりです。

実際に食べてみると、意外にもデニッシュ部分は甘味が控えめな印象で、軽食にできそうなほど軽やかな味わい。お店のスタッフさんが温めてくれたので、表面はサクッと軽くさっぱり食べることができました。皆さんもぜひ、新作フラペチーノと一緒に試してみてくださいね！

DATA
アサイー ベリー フラペチーノ」
店内利用の場合　730円
持ち帰りの場合　717円

販売期間：2025年10月10日〜

ハロウィン チョコ&ベリーデニッシュ」
店内利用の場合　350円
持ち帰りの場合　344円
(文:栗原 なお)