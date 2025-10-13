社員食堂を充実させる動きが企業の間で広がっている。

コロナ禍後に進んだオフィス回帰の流れや昨今の物価高を背景に、手頃な価格で健康的な社食を求める社員の声が高まったためだ。社員同士のコミュニケーションを深めてもらうため、「夜の社食」に力を注ぐ企業も出てきた。（橋本龍二）

ビュッフェ

化粧品大手・日本ロレアルの社食には、１０種類以上の新鮮野菜や養鶏農家から仕入れた鶏肉のボイルなどの総菜、果物が並ぶ。これまでは丼やパスタなど定番メニューが中心だったが、９月下旬からビュッフェ方式を取り入れ、１皿税込み５５０円で提供している。

「近隣の飲食店は混雑して並ぶのが大変。安くて満足できるランチも少ない」「社食で野菜の種類や味を増やしてほしい」といった社員の要望に応えた。担当者は「多くの従業員が利用している」と手応えを感じている。

社食運営を受託したのは、企業向けケータリング事業などを手がけるシーエヌシー（ＣＮＣ）。千葉県の農家１０軒と契約し、野菜や鶏肉などを産地直送で仕入れて低価格を実現した。ＣＮＣの社食運営はロレアルだけだが、２０２７年までに５０社に拡大する目標を掲げる。

５年ぶり再開

総合人材サービス大手・パーソルホールディングスは６月、物価高などを踏まえ、コロナ禍で閉鎖した社食を５年ぶりに再開した。テレワークの社員が多いため、社員同士の交流の場にしようと９月以降は週２日、夜間も開放し、アルコール飲料も出している。

インド市場を重視するスズキは、増え続けるインド人従業員の要望を受け、本格インドカレーの提供を昨年１月から始めた。カレーのメニューは計１３種類に及び、日本人にも好評だ。

回復傾向

富士経済によると、社食の市場規模はコロナ禍が本格化した２０年に前年比２割減の９０９６億円と大きく落ち込んだ。しかし、２１年以降は回復傾向が続き、２４年は９７２０億円となった。２５年も同水準が見込まれる。テレワークからオフィス勤務に回帰する動きが強まり、福利厚生の一環で社食の充実が進んでいる。

ホットペッパーグルメ外食総研が２〜３月に行った調査によると、２５年の昼食時の外食平均予算は１２５０円で、５年連続で増えている。２０年は２００円以上安い１０３９円だった。物価高の影響で勤務日に昼食を食べないことがある社員は２４％に上るとの調査結果もある。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）に詳しい帝京大の露木美幸教授は「物価高などで家計が厳しく、企業には社員の生活や健康を守ることが求められる。社員同士がコミュニケーションを取る場としても広がるかもしれない」と指摘する。