¾åÀ¾Îç¡¢²¦Æ»¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¡ªÆî¤ß¤æ¤«¤Ï10ÂåºÇ¸å¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¥Ü¥à¡Ù11·î¹æ¤ò10·î9Æü¤ËÈ¯Çä¡£É½»æ¤ò¾åÀ¾Îç¡¢Î¢É½»æ¤òÆî¤ß¤æ¤«¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¢É½»æ¤Ç¤ÏÆî¤ß¤æ¤«¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¡È¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÈäÏª
¡Ø¥Ü¥à¡Ù11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢4·î¤ËNMB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¾åÀ¾Îç¡£¼Â¤Ë1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ü¥à¥°¥é¥Ó¥¢¤À¡£
¤Þ¤À²Æ¤Î¶õµ¤´¶¤Î»Ä¤ë18¥Ú¡¼¥¸¤Î¥í¥ó¥°¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤ÎÊÑ·Á¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¾×·â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Äí¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤«¤é¤Ï²¦Æ»¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¥Ó¥¥Ë¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤òÍá¤Ó¤Æ¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¾õÂÖ¡£
¼¼Æâ¤ËÌá¤ê¡¢¶»¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶ºÝÎ©¤Ä¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¿åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¡¢ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç±ð¤Ã¤Ý¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀ¶Á¿´¶¤Î¤¢¤ëÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¶»¸µ¤â¥Á¥é¥ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¤µÈ´·²¤Î¹õ¥ì¡¼¥¹¿åÃå¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¾åÀ¾Îç¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¢É½»æ¤Ç¤ÏO2¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¤¬10ÂåºÇ¸å¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¹ñÊõµé¥Ü¥Ç¥£¡¢¾¯½÷¤ÈÂç¿Í¤Î¶¹´Ö¤òÍÉ¤ìÆ°¤¯¡¢º£¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÄÖ¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Ï¡¢¾åÀ¾¤ÎÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£