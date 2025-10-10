º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÆüËÜ¿Íº¤ÏÇ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡¡¼ì·®¤ÎÆ¯¤¤â¡Ä½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ÖËè²ó¹¥¤¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3¾¡1ÇÔ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë´¿´î¤ËÊ¨¤¯¥Ê¥¤¥ó¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¡È¼ì·®¡É¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¤³¤³¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡1-1¤Î±äÄ¹11²ó¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤Ï2»àËþÎÝ¤«¤é¥ª¥ê¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°Åê¼ê¤ÎÁ°¤ËÅê¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥«¡¼¥«¥ê¥ó¥°¤¬ÂÇµå½èÍý¤ò¥ß¥¹¡£°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤»¤º¤ËËÜÎÝ¤ËÅê¤²¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤¬°Á÷µå¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËºÇÁ°Îó¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ºÂ¤ê¡¢²£¤Ë¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¿Ø¼è¤Ã¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÏÃæ¹ø¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¸åÎó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¡¢8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î´°Á´Åêµå¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î¡ÈºÇ¸åÎó¡É¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤è¤ê¤â¸å¤í¤Ë¤ª¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤¬¾¯¤·´é¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÏ¯´õ¤ÎÈï¤ê¶ñ¹çËè²ó¹¥¤¡×¡ÖRoki!!¡×¡ÖÏ¯´õ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö³èÌö¤·¤¿¿Í¤¬¸å¤í¤Ë±£¤ì¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡ÖÏ¯´õ¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¾Ð¡×¤È¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¸¬µõ¤µ¤¬Þú¤à1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë