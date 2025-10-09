「プリンセス」、気品のある女性のことを指しますが、日本では「お姫様」とも表現されます。今、金沢に訪れる外国人観光客の間でこの「お姫様」を目指す体験が人気を集めています。

料金はなんと20万円！それでも参加者は後を絶ちません。

厳しい マナー から学ぶ「和の心」

渡邉百音キャスター「金沢市湯涌温泉の旅館です。ここで1日を通して行なわれるイベントが『加賀プリンセス修行』です。いったいどんな企画なのでしょうか」

日本版のプリンセスを体験できるこの企画。8日は、中国やタイから8人が参加しました。まず学んだのは、和の文化における厳しいマナーです。

金沢市きもの文化コンシェルジュ 鶴賀雄子さん「畳のへりを踏んではいけない。踏んでもいいものもあるが、模様が入っているものは昔はここに家紋が入っていた。これを踏んづけてしまうとその家のご主人を馬鹿にしたことになってしまう」

着付け、香道…1日で日本の伝統文化を凝縮体験

和の文化の厳しいマナーを学んだ参加者たちは、次に着付けレッスンへ。講師が加賀小紋の特徴を説明しながら指導します。

中国からの参加者「けっこうギュッてする。でも背がピッとなって、だからお姫様になれるかなって思う」

そして、和服を身にまとった後は、香木を焚いて立ち上る香りを嗜む香道。8日は、同じ香りを当てるクイズ形式で体験を楽しんでいました。

価値を見出す 富裕層 20万円の秘密

先月から始まったこの企画は、金沢市の旅行代理店が企画したものなんですが、かかる費用はなんと、20万円！高額な費用設定には、理由があります。

株式会社デープラス 林敬翔社長「日本の伝統文化を安売りしたくなくて。他のところだったら安い体験もあるが、先生と直接少人数で話しをして、文化の発祥や歴史、どういう精神、どういう美徳を身に付けたいか、そういうことを伝える」

海外で高まる日本の女性像への憧れ

年々増加している県内への海外からの観光客は2024年、過去最高の110万人。台湾や中国からの観光客も最も多くなりました。訪れる外国人の中には、日本の女性像に憧れを抱く人も多いようです。

株式会社デープラス 林敬翔社長「台湾の直行便があって、上海もある。アジアの方々がすごく来やすくなった。海外でも日本の上品な女性を育てる文化は富裕層からニーズがある」

1回の定員は10人と少人数。しかし、日本文化を体験を通して深く学べる点に価値を見出し、20万円という値段でも続々と応募があるようなんです。

中国からの参加者「金沢は本当にすごい。茶道の先生、生け花の先生とか着物の先生が集まっているみたい。何か勉強したいときはすぐできる」

海外からの旅行者の行動によって、当たり前に感じていた伝統文化を、私たち自身が見直すきっかけとなりそうです。