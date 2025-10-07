木に引っ掛かったスカイダイバーを救出する消防士ら/Nashville Fire Department

ワシントン（ＣＮＮ）米テネシー州ナッシュビルでこのほど、スカイダイビングのインストラクターがタンデムジャンプに失敗し、墜落死した。他のダイバーとパラシュートから何らかの理由で離れてしまったとみられる。

タンデムジャンプとは、通常インストラクターと初心者の２人のスカイダイバーがハーネスを装着し、一つのパラシュートを共有する。

地元警察が４日、Ｘ（旧ツイッター）に発表したところによると、インストラクターではない方の男性は高さ約１５メートルの木にパラシュートが開いた状態でぶら下がっているのが発見された。男性は数時間その状態だったが、地元の消防署がハーネスを外し、滑車と梯子（はしご）を使って地上に降ろした。

救助活動を見ていたロミュラス・ルードさんはＣＮＮ提携局のＷＺＴＶの取材に対し「彼はこれが最初で最後のジャンプだと言っていた」と明かした。

ナッシュビル警察によると、３５歳のインストラクターは数キロ離れた空き地で遺体で発見された。ＷＺＴＶによると、ハーネスを着用していなかったという。

警察によると、２人の直前に飛んだ他の３人のスカイダイバーは無事に着陸したという。飛行機も近くの空港に無事着陸した。

警察は連邦航空局（ＦＡＡ）が事故を調査中だと述べた。ＣＮＮはＦＡＡと国家運輸安全委員会（ＮＴＳＢ）に連絡を取ったが、現在連邦政府機関が閉鎖されているため、両機関がコメントを出すかどうかは不明。