¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Ú¥×¥Á¥É¡×¡Öµ¡Ç½À¥¥Î¥³¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤È¤¦¤¿¤¦À½ÉÊ¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤è¤êÄ¹¤¯À¸¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ã¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÉ¹É÷Ï¤¡×¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¡ÖÅà·ëÎÅË¡¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢Åê¹Æ¤ä¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð²½¤ä»à¤ò¶²¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦¶ÈÅª¤ÊÍø±×¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤º¥³¡¼¥Í¥ë»á¤é¤Ï¡¢±Ê±ó¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¿Ê²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸Êª¤ÏÄ¹À¸¤¤Ç¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÉÔÏ·ÉÔ»à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Ê²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡Ö¼¡À¤Âå¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÈË¿£¤ÈÅ¬±þ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¡×¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¡ÖÌµ¸Â¤Î¼÷Ì¿¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¡×¤Ï¿Ê²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¿Í¤Ï±Ê±ó¤Î¼÷Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶µ·±Åª¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÉÔ»à¤òµá¤á¤¿¿Í¡¹¤ÏÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÂå½þ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¥È¡¼¥Î¥¹¤Ï¡ÖÉÔ»à¡×¤ò´ê¤Ã¤Æ±Ê±ó¤ÎÌ¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉÔÏ·¡×¤ò´ê¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Ï·¤¤¤È¿ê¤¨¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÎÄ¹¼÷»º¶È¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤äÃøÌ¾Åê»ñ²È¡¢À½Ìô´ë¶È¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤é¤Î»ñ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ò¹¯¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÉÙ¤äÌ¾À¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢±Ê±ó¤ÎÌ¿¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö·è¤·¤Æ»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¿ôÉ´Ëü¥É¥ë(Ìó¿ô²¯±ß)¤òÈñ¤ä¤·¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤°åÎÅ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤¬¼õ¤±¤¿¡ÖÄ¹¼÷ÎÅË¡¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸·³Ê¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ä¿ôÉ´¼ïÎà¤â¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÀÝ¼è¡¢¸·³Ê¤Ê¿çÌ²¤È±¿Æ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤Î·ìÞù(¤±¤Ã¤·¤ç¤¦)¤òÍ¢·ì¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Í¥ë»á¤é¤¬Ä¹¼÷»º¶È¤ÎÌäÂêÅÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤è¤ê¤âÍø±×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä¹¼÷»º¶È¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÏ·²½¥×¥í¥»¥¹¤ò¥Ï¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅê»ñ²È¤é¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Á¤Î¹â¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÁ´¿ÈMRI¡×¤Ï¤¬¤ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î°Û¾ï¤òÁá´üÈ¯¸«¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤¬·ò¹¯¾õÂÖ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°å³Ø¼Ô¤â·ò¹¯¤Ê¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´¿ÈMRI¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½èÃÖ¤Ï¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×½èÃÖ¤ä¥³¥¹¥È¡¢ÉÔ°Â¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶öÈ¯¼ðáç¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹¼÷»º¶È¤Ï´ûÂ¸¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤ËÂå¤ï¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¼«¤é¤òÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¸½¹Ô¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥¹¥¥ã¥ó¤ä·ì±Õ¸¡ºº¡¢¼Â¸³Åª¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤ÎÀßÈ÷¤äÀìÌç°å¤òÍê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë°ìÊý¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñÌ±¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Í¥ë»á¤é¤ÏÄ¹¼÷»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¾ï¤ÊÏ·²½¤ò°å³ØÅª¤ÊÌäÂê¤À¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÖÉÂµ¤·öÅÁ¡×¤Î°ì¼ï¤À¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯Îðº¹ÊÌ¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢Àµ¾ï¤ÊÏ·²½¤ò¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤À¤È¸«¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´ðËÜÅª¤Ê¸ø½°±ÒÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤«¤éÃíÌÜ¤¬¤½¤ì¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Í¥ë»á¤é¤Ï¡¢¡Öº¬µò¤Î¤Ê¤¤Ä¹¼÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¸ØÂçÀëÅÁ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ç¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄê´üÅª¤Ê±¿Æ°¤ä·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¡¢Í°ÕµÁ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°åÎÅ¤Ø¤Î¸øÊ¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼þ°Ï¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£