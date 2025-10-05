爆笑問題太田光（60）が5日放送のTBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。番組アシスタントとして初登場となった若林有子アナウンサー（29）にツッコミの洗礼を浴びせた。

番組冒頭で、高市早苗新総裁が選ばれた自民党総裁選の話題を特集。若林アナがホテルの一室で立憲民主党の野田佳彦代表に、その話題をインタビューしたVTRも放送した。

若林アナは首相指名選挙について「野党がまとまる姿は見えていますか？」と質問し、野田氏が「いや、まだ見えてません、というか会ってないですから。会うようになったら見えてくるかもしれませんね」と返すやりとりなども映された。

VTR後、太田は「若林さん、今日からアシスタントということで」と紹介すると、黄色いワンピース姿の若林アナは「はい」と笑顔で一礼。太田は「早速、野田代表にインタビュー」と感心しながら「あれはラブホテルでしたか？」と、前橋市の小川晶市長の騒動に絡めるようにイジった。

若林アナは「違います！とっても健全ないいホテル！」と苦笑。すかさず田中裕二も相方に「場所はどこでもいいでしょ。ラブホテルなわけないでしょ」と突っ込んだ。

若林アナは前週9月28日の放送で卒業した良原安美アナウンサー（29）の後任。同日の番組では「安美さんからのバトンを受け継いで、来週からしっかり、頑張りたいと思います」とあいさつしていた。