富士そばを雑に《チェーンのそば屋》と見下してはいけない「これだけの理由」…麺につゆ、揚げ物”こだわり”を再検証する

関東を中心に105店舗を展開し、三大立ち食いそばチェーンにも数えられる「名代 富士そば」。昭和の面影を残しつつも、スープサーバーや押し出し式製麺機を導入するなどして、時代に応じたアップデートにも取り組んできた。

2025年には味の要となる「つゆ」の改良にも挑戦。「ウルトラファインバブル」なる最新技術を駆使して、新しいスタンダードを模索中だ。はたして、ウルトラファインバブルによってつゆがどのように変化するのか。「富士そばライター」を自称する名嘉山直哉氏が実食し、その実力を探った。

つゆに麺、揚げ物も…次々“新技術”を導入

「ゆで太郎」や「小諸そば」に並ぶ、立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」。その歴史は半世紀以上前にさかのぼる。

1966年に前身にあたる「そば清」が開業。1972年、運営会社であるダイタンフードの立ち上げとともに屋号を「名代 富士そば」に改めた。その後、首都圏を中心に出店を重ね、いまや東京のローカルチェーンとして確固たる地位を築いている。

歴史の長さから、古き良き時代の立ち食いそば店をイメージしてしまうが、実は時代に応じたアップデートにも取り組んでいる。その代表格が、厨房の一角に鎮座するスープ（つゆ）サーバーだ。

レバーを倒すと、注ぎ口から「かえし」と「出汁」を混ぜたつゆが流れ出す。これならオペレーションの手間も省けるし、味のムラも出にくい。2013年頃から導入をはじめ、その翌年にはかえしに使う醤油を小豆島産のものに切り替えた。

また、一部の店舗では押し出し式製麺機が導入されており、通常のそばよりもコシの強い「乱切り蕎麦」がたのしめる。

加えて、かき揚げをはじめとする揚げ物類にも秘密がある。フライヤーに取り付けられた分子調理器「Dr.Fry」によって、食材が吸収する油の量を抑え「天ぷらのカロリーが10％OFFになる」という触れこみだ

今年に入り「つゆの刷新」にも踏み切った

こうしたスープサーバーや分子調理器の導入は、いずれもそばのおいしさを追求するための試みである。

ただ、10年近く通い続けてきた筆者としては、富士そばにはどこかミーハーな一面があるようにも思える。昔ながらの手法を守り抜く立ち食いそば店がある一方で、富士そばは新しい挑戦にもためらいがない。

新しもの好きな富士そばだが、2025年に入りつゆの刷新にも踏み切った。鍵となったのは、丸山製作所が開発した「ウルトラファインバブル（以下、UFB）」発生装置である。

そもそも「ファインバブル」とはISOに定義された固有名称で、直径およそ100μm（マイクロメートル）の微細な気泡を指す。それよりさらに小さく、直径1μm未満の気泡はUFBに分類され、その技術は美容効果を謳うシャワーヘッドなどにも応用されている。

では、このUFBがそばのつゆにどのような効果をもたらすのか。

富士そばの公式リリースによれば、UFBを発生させた水を使うことで「出汁の抽出力が高まり、従来のそばつゆよりも出汁感が向上することを確認しました」とのこと。出汁の素材や分量を変更することなくおいしさを底上げできるそうで、これが本当であれば夢のようなツールである。

2024年11月に実証実験した際、スタッフからも好評だったことから全店展開を決定。錦糸町店、門前仲町店、東陽町店、恵比寿駅前店……と順次拡大し、2025年9月時点では全105店舗のうち103店舗で導入が完了。すなわち、ほぼ全店のつゆが生まれ変わったことになる。

いったい、その味わいはどのように変化したのだろうか――。つづく【後編記事】『富士そば「つゆの味」がいつの間にかレベルアップしていた…《出汁感を向上させる新技術》その実力は』で実食レポートする。

