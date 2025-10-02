´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡È3Âç½÷¿À¥Á¥¢¡É¤Î°ì¿Í¤¬·ëº§¡ª¤ªÁê¼ê¤ÏÇ¯²¼¤Î¸½ÌòÁª¼ê¡¢°û¼ò±¿Å¾¤äÍðÆ®Áû¤®¤Î²áµî¤â
¡È¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë3Âç½÷¿À¡É¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ê34¡Ë¤¬¡¢Ç¯²¼¤Î¸½Ìò¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¶Æá¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡Ä¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¿åÃå»Ñ¤Î°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë
10·î1Æü¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡ËSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹ÂÐSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡ÆâÌî¼ê¥Ï¡¦¥¸¥å¥½¥¯¡Ê31¡Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥Á¥ç¥ë»á¤¬¡Ö¡Ê¥Ï¡¦¥¸¥å¥½¥¯¤¬¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¿·ÉØ¤Ï¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Éâ¾å¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¦¥¸¥å¥½¥¯¤¬¼ÂºÝ¤ËÃÎ¿Í¤Ø¾·ÂÔ¾õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢2¿Í¤¬º£Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°û¼ò±¿Å¾¡¢ÍðÆ®Áû¤®¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ï1990Ç¯11·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î34ºÐ¡£2007Ç¯¤è¤ê¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥¥ê¥ã¥ó¡Ê34¡Ë¡¢¥«¥ó¡¦¥æ¥Ë¡Ê35¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡È¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë3Âç½÷¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä172cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤«¤é¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö·ÄÀ±¡Ê¥¥ç¥ó¥½¥ó¡ËÂç¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡×¡ÖÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ê¥ó¡×¤Ê¤É¤Î°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡ËHD FC¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°¤Î°Â»³¡Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¡ËOKÃùÃß¶ä¹Ô¥¦¥È¥á¥ó¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡ËKCC¥¤¡¼¥¸¥¹¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëº§Áê¼ê¤Î¥Ï¡¦¥¸¥å¥½¥¯¤Ï1994Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î3ºÐÇ¯²¼¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Î1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢2012Ç¯¤Ë¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2017Ç¯¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤È¤âÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
2021¡Á2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤¿¤¬¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¤ÏÌÈÄä¥ì¥Ù¥ë¤Î°û¼ò±¿Å¾¤òÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤è¤ê70»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢2023Ç¯7·î¤è¤ê¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ÈÁí³Û1²¯1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó1153Ëü±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
º£Ç¯8·î¤ÎNC¥À¥¤¥Î¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÅê¼ê¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¡Ê26¡Ë¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÒöÓ¬¤·´î¤ó¤À¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ë·ãÅÜ¤·¤ÆÍðÆ®Áû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÏÂÇÎ¨0.314¤Î³èÌö¤Ç¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤ò7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë