2¿Í¤ÎÂ©»Ò°é¤Æ¤ë´Ú¹ñ¥·¥ó¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢4Ç¯¸ø³«¸òºÝ¤Î²è²È¤È¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¡¡Êó¹ðÆ°²è¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤¬²è²È¡¿²Î¼ê¤ÎMY Q¡Ê¥Þ¥¤¥¥å¡¼¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤¬±ê¾å¤·¤¿1Ëç
10·î1Æü¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤Î¥Î¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼TV¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖGDJ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢Âç¤¤Ê°¦¤È¿®Íê¤ò»ý¤Ã¤ÆËµ¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿MY Q¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼«¤éÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤Ï·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¦µ¤¤¬½Ð¤º¡¢·èÃÇ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀMY Q¤¬Ä¹¤¤´Ö¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¸¥¿ÈÀ¤È¿®Íê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµó¼°¤Ï²ÈÂ²¤È¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤À¤±¤ò¾·¤¤¤ÆÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤±¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ËºÆº§¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤ËÆÍÇ¡ºï½ü¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¡£¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÀÆü¸áÁ°¤ËÅÀ¸¡¤·¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤Ï2019Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£MY Q¤È¤Î¸òºÝ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¤Ë¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¹¬¤»¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£