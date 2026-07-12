「大金を用意するより、日本人と結婚した方が早い」制度が厳格化され、日本在留の壁が高くなった。それでも日本にとどまり続けたい人たちの中には“抜け道”を利用する者もいて……。SNS上に存在する「日中お見合いパーティー」や「結婚相談所」を掲げるアカウント。中国人「偽装結婚」の実態をルポする。【奥窪優木/ライター】（2026年7月3日に「新潮QUE」で配信した記事をもとに再構成しました）＊＊＊「本気で結婚する気あ