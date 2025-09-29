食感がクセになるローソン・ファミマ・セブン...コンビニ3社のもちもち食感ロールケーキまとめ。

専門店級においしいスイーツが並ぶコンビニ。ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブンでは、おいしいだけでなく食感も楽しい、もちもち生地のロールケーキが人気です。

この記事では、コンビニごとのもちもち食感ロールケーキの特徴やSNSでのクチコミを紹介します。お気に入りを見つけてみて。

これは無限に食べられるわ...

●ローソン「もち食感ロール」（343円）

ローソンのスイーツの中でも、長年愛され続ける商品。食感はもちもちとしているのに、口どけが良いのが特徴です。クリームは北海道産生クリームや練乳、牛乳が使用されていて、とてもミルキーなのに後味はすっきりとしていますよ。

「いつ食べても、何回食べても感動するおいしさ」「全コンビニスイーツで一番好きです」「誕生日ケーキはこれでいい」とSNSでも評判。チョコ味も人気です。

●セブン-イレブン「７プレミアム ふわもちロールケーキ・ミルク」（345円）

セブンイレブンのロールケーキは、ふわふわともちもちどちらも楽しめる生地が特徴。卵の風味もしっかりとあり、北海道産生クリーム・牛乳・マスカルポーネ・カスタードなどがあわさった濃厚なミルククリームと相性ばっちりです。

SNSでは「シンプルだから卵とミルクをしっかり感じられとてもおいしかった」「個人的に食感もクリームもベストなロールケーキ」「生地もクリームも全部おいしい」といったコメントが上がっています。素材のおいしさが活きた逸品です。

●ファミリーマート「もっちりクリームロール」（338円）

弾力のあるもちもち生地で、北海道産生クリームを使用したコクのあるクリームをたっぷり巻いています。クリームは口どけなめらかで、生地とのバランスがとても良くつい手が止まらなくなりますよ。

「もちもちの生地をずっと噛みしめていたい」「一回でペロッと食べきっちゃう」「甘い生クリーム苦手なのにこれは生地があっさりだから食べれる」とSNSにコメントが。もちもち食感好きにはたまりません。

どのコンビニもロールケーキも特徴が違っておすすめ。こだわりのもちもち生地とクリームを思う存分堪能してくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部