部下にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバーランキング！ 2位「時透無一郎」、では1位は？
どんな任務でも全力で向き合い、自分の役割を全うする『鬼滅の刃』の柱たちには、信頼と誠実さがにじんでいます。こんな人物が部下にいたら、心強いと感じるのも納得です。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「部下にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、霞柱の時透無一郎です。わずか2カ月という短期間で柱となった天才剣士。
ポーカーフェイスで毒舌な一面がありましたが、亡き両親と双子の兄の記憶を取り戻してからは、優しさや笑顔を見せる場面も増えました。炭治郎だけに見せる屈託のない笑顔も必見です。
回答者からは「懐いてくれた時のデレがすごいし、仕事ができそうなので、部下にしたい」（30代女性／広島県）、「若いのに才能があり、黙々と成果を出してくれそうだから」（30代女性／東京都）、「可愛い弟みたいな部下になってくれそう」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、恋柱の甘露寺蜜璃です。ピンクと緑の奇抜な髪色がトレードマーク。常人の8倍もの筋力を持ち、柔軟な体を生かして鞭のようにしなる特殊な日輪刀を扱う恋の呼吸の剣士。
明るく天真らんまんな性格で、すてきなものがあるとキュンキュンときめく、かわいらしい一面も。また、炎柱・煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）の継子だった過去を持っています。
回答コメントでは「職場が明るくなりそうだから」（30代男性／広島県）、「皆からの愛されキャラで会社が和みそう」（20代女性／福岡県）、「明るく前向きな性格で、職場の雰囲気も良くなりそう」（30代女性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
