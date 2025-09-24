ライブ配信アプリ「17LIVE」の人気ライバー

■中日 3ー0 ヤクルト（23日・神宮）

謎の金髪イケメンが投じた剛速球が話題沸騰となった。ライブ配信アプリ「17LIVE」の人気ライバーでホストのプリンスこうやさんが23日、神宮球場で行われたヤクルト-中日戦の始球式に登場。鮮やかな投球で観客を沸かせた。

歌舞伎町のホストクラブで働きながらライバーとしても活動。ミスタースワローズを象徴する背番号「1」のユニホームで登場し、見事な直球をノーバウンドで投げ込むと、球場からはどよめきが起きた。

8月に14日間にわたり「17LIVE」アプリ内にて開催されたイベントを勝ち抜き、始球式に登場。ヤクルト球団の公式サイトには「圧倒的な勝者のメンタリティとカリスマ性で多くのファン、ライバーから支持を集めている」と紹介されている。

華奢な風貌からは想像もつかない速球にファンも反応。そのギャップにSNSでは「誰だか知らんけど、すごい球投げてたなwネット調べたらトップライバーのインフルエンサーってなんのこっちゃw」「始球式はプリンスこうやさんです……球場全体……誰？……投球見事なのワロタww」「始球式プリンスこうや→だれや!?→おお?ノーバン！→ほんまだれや?!→スマホポチポチ→ほほう。同じ挙動ちなヤク多数と思われ」「プリンスこうや、お前もヤクルトに入らないか？」「クソ速くて本当笑う」と大いにざわついた。（Full-Count編集部）