女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日から最終週（第26週）「愛と勇気だけが友達さ」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

次週予告。八木信之介（妻夫木聡）の慟哭に続き、朝田蘭子（河合優実）の微笑み。2人を待つ運命は…。

SNS上には「最終週予告。泣きじゃくる八木、微笑む蘭子」「予告だけで泣けてきた…病床ののぶ、八木の涙、祈る登美子…何が起こるの？」「最終回までに進展は…蘭子の幸せを見届けたい」などの声。反響を呼んでいる。

今月19日に発表された「4夜連続スピンオフ」（29日スタート、後11・00）に、八木＆蘭子の物語はない。2人の関係は最終週“決着”となるか。