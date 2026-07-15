日本テレビ系「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１５日、サッカー北中米Ｗ杯準決勝でスペインが２―０でフランスを下し、決勝進出したことを報じた。番組では試合が行われた現地から同局の山本紘之アナウンサーが中継生出演した。また同局では試合を生中継。そこで現地で解説を務めたサッカー元日本代表ＭＦの柿谷曜一朗氏が飛び入り出演。山本アナが「試合が終わってですね、『僕も出ていいですか？』と逆オファーを