回転寿司チェーンの「くら寿司」は15日、同社サイトを通じ、「一部店舗での商品の欠品・配送遅延に関するお詫びとお知らせ」を公表した。【画像】くら寿司、商品の欠品・配送遅延を報告（全文）「現在、当社のお取引先様への不正アクセスの影響によりシステム障害が発生しております。これに伴い、当店への寿司ネタや冷凍食品、一部食材の配送に遅れおよび未着が生じております。そのため、一部商品において一時的な欠品やご提