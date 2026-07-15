◇パ・リーグ日本ハム7―6ソフトバンク（2026年7月15日エスコンフィールド）日本ハム・田宮裕涼捕手(26)が、左手を負傷し緊急交代した。新庄監督は「ちょっと今、検査行ってるんで。折れてるかもしれないから。やっぱね、あんな速いボール。バットと挟まれたら、指の骨は骨折するのでちょっとわからないですね」と説明。田宮は5回1死一、二塁でバントを試みた際、体に向かってくるような投球がバットと左手に直撃し、指