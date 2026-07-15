大相撲名古屋場所４日目（１５日・ＩＧアリーナ）――横綱大の里が３敗目。豪ノ山を土俵際の引き技ではわせて軍配は大の里に上がったが、横綱も大きく跳んでおり、物言いがついた結果、軍配差し違えで豪ノ山の勝ちとされた。豪ノ山は初金星。前日に土がついた横綱豊昇龍は美ノ海を落ち着いて突き落とし、連敗を免れ３勝目を挙げた。大関カド番の琴桜は藤ノ川をはたき込んで３勝目。綱取りを目指す大関霧島は隆の勝に押し込