俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（7月26日スタート、毎週日曜後9：00）の制作過程をめぐり、一部週刊誌で福澤克雄監督のパワーハラスメント疑惑が報じられたことを受け、TBSはオリコンニュースの取材に応じ、ドラマ撮影期間中の調査でパワーハラスメントに該当する言動が認められたと明らかにした。【写真】豪華キャスト集結！『VIVANT』続編ビジュアルを公開TBSは、福澤監督に関するハラスメン