トランプ米大統領は来週までにイランと終戦関連合意に至らなければイランの発電所と橋梁を攻撃すると明らかにした。トランプ大統領は14日、フォックスニュースとのインタビューで、「来週になれば彼らは本当に良くない状況に置かれるだろう。来週には発電所が攻撃対象になり、橋梁も攻撃を受けることになるため」と話した。彼は「インタビューをする1時間前までも米国代表がイラン当局者らと接触した。彼らも合意を望んでいるが合