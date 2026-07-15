新日本プロレスは１５日、前ＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の海野翔太（２９）が脳震とうのため真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の残り全公式戦を欠場することを発表した。海野は１１日（日本時間１２日）に米国・シカゴ大会で開幕した同リーグ戦のＢブロック公式戦でザック・セイバーＪｒ．と対戦。ザックドライバーで敗戦を喫し、ノーコメントで会場をあとにしていた。団体によれば同戦後、海野に脳震とうの症状が見