愛知県尾張旭市が寄付された7億5千万円を活用して全面改修した市民プール＝4日（同市提供）愛知県尾張旭市は、市にゆかりのある匿名の会社経営者から寄付された7億5千万円を活用し、市民プールを全面改修した。プールは、1979年の開業から45年以上経過し老朽化。閉鎖の危機に直面していたが、寄付によって、4日のリニューアルオープンにこぎ着けた。夏休みを前に、地域の子どもたちでにぎわいを見せている。市によると、経営者